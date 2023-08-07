Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за неделю

В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных за прошлую неделю (31 июля-6 августа).

В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных за прошлую неделю (31 июля-6 августа).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за это время было зафиксировано 15 новых случаев заражения COVID-19.

17 человек выздоровели, трое скончались.

В целом в стране выявлено 832 036 случаев заражения COVID-19, из которых 821 731 прошли лечение и выздоровели. В настоящее время насчитывается 12 активно больных. На сегодняшний день скончались 10 293 человека.

Согласно информации, за последнюю неделю в связи с выявлением новых случаев заражения было выполнено 2 517 тестов, всего - 7 663 893 теста.