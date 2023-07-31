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Обнародовано число зараженных коронавирусом в Азербайджане за неделю

Обнародовано число зараженных коронавирусом в Азербайджане за неделю В Азербайджане обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных от него за последнюю неделю (24-30 июля).
Здоровье
31 июля 2023 г. 18:46
Обнародовано число зараженных коронавирусом в Азербайджане за неделю

В Азербайджане обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных от него за последнюю неделю (24-30 июля).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за это время было зафиксировано 17 новых случаев заражения COVID-19.

24 инфицированных коронавирусом выздоровели, 1 человек скончался.

В целом в стране выявлен 832 021 случай инфицирования COVID-19, из которых 821 714 прошли лечение и выздоровели. В настоящее время насчитывается 17 активно больных. На сегодняшний день скончались 10 290 человек.

Согласно информации, за последнюю неделю в связи с выявлением новых случаев заражения было выполнено 2 624 теста, всего - 7 661 376 тестов.

За последнюю неделю в стране вакцинированы 164 человека.

Общее количество вакцин от COVID-19, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 968 439.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals weekly statistics on new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Son 1 həftə ərzində koronavirusa yoluxanların sayı açıqlanıb

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