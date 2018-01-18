Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число врачей и медработников в Нахчыване.

Как передает Report, на сегодняшний день в медицинских учреждениях автономной республики работают 713 врачей, 2097 медработников.

В Нахчыванской Автономной Республике 228 медицинских учреждения оказывают населению медицинские услуги. Только за прошлый год 34 врача и 94 средних медработника получили назначения в эти учреждения.

В последние годы 266 медицинских объекта были построены или отреставрированы и сданы в эксплуатацию в автономной республике.

В медицинской системе автономной республики начато оказание электронных услуг, за короткое время создана образцовая медицинская информационная система. Созданы "школы семейного здоровья" с целью медицинского просвещения в молодых семьях, система патронажа для беременных женщин, своевременная регистрация новорожденных, организация вакцинации, обеспечение детей электронными картами здоровья и обучения правил пользования ими, достигнуто постоянное проведение тренировок.

Отметим, что сегодня отмечается день создания министерства здравоохранения в автономной республике.