Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 64 033 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 64 033 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, в течение дня число вакцинированных первой дозой составило 26 550, второй - 37 483 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 7 371 182.

Отметим, что количество введенных разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей. В зависимости от протокола вакцинации, люди могут получать несколько доз. То есть, некоторые в силу обстоятельств могли получить первую дозу повторно, кроме того, в Азербайджане начата вакцинация третьей, бустерной дозой.