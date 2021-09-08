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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 64 033 человек.
Здоровье
8 сентября 2021 г. 17:12
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 64 033 человека.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, в течение дня число вакцинированных первой дозой составило 26 550, второй - 37 483 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 7 371 182.

Отметим, что количество введенных разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей. В зависимости от протокола вакцинации, люди могут получать несколько доз. То есть, некоторые в силу обстоятельств могли получить первую дозу повторно, кроме того, в Азербайджане начата вакцинация третьей, бустерной дозой.

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Версия на английском языке Over 64,000 people vaccinated in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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