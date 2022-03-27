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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 10 095 человек.
Здоровье
27 марта 2022 г. 18:35
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 10 095 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 602, второй - 1 279, третьей - 7 607, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 607 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 405 920, из них первую дозу вакцины получили 5 321 389, две дозы - 4 818 513, бустерную дозу - 3 039 383 человека.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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