Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 10 095 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 10 095 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 602, второй - 1 279, третьей - 7 607, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 607 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 405 920, из них первую дозу вакцины получили 5 321 389, две дозы - 4 818 513, бустерную дозу - 3 039 383 человека.