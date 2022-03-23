Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 999 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 999 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 333, второй - 781, третьей - 5 542, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 342 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 375 580, из них первую дозу вакцины получили 5 319 726, две дозы - 4 815 285, бустерную дозу - 3 015 906 человек.