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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 682 человека.
Здоровье
31 июля 2022 г. 16:47
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 682 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 213, второй дозой - 119 человек.

Тремя и более дозами вакцинировано 1 130 граждан, бустерную дозу получили 220.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 818 005, из них первую дозу вакцины получили 5 366 776, две дозы - 4 857 889, бустерную дозу - 3 338 784 человека.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 254 556 человек.

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Версия на английском языке Over 13.81M COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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