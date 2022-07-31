Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 682 человека.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 213, второй дозой - 119 человек.
Тремя и более дозами вакцинировано 1 130 граждан, бустерную дозу получили 220.
Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 818 005, из них первую дозу вакцины получили 5 366 776, две дозы - 4 857 889, бустерную дозу - 3 338 784 человека.
Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 254 556 человек.