Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 5 804 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 5 804 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 460, второй - 476, третьей - 4 465, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 403 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 595 242, из них первую дозу вакцины получили 5 334 494, две дозы - 4 836 495, бустерную дозу - 3 187 702 человека.