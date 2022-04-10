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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 312 человек.
Здоровье
10 апреля 2022 г. 16:34
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 312 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 566, второй - 664, третьей - 6 559, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 523 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 549 307, из них первую дозу вакцины получили 5 330 997, две дозы - 4 832 867, бустерную дозу - 3 151 707 человек.

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Версия на английском языке Over 13.54M COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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