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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 975 человек.
Здоровье
9 апреля 2022 г. 18:37
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 975 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 552, второй - 741, третьей - 7 201, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 481 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 540 995, из них первую дозу вакцины получили 5 330 431, две дозы - 4 832 203, бустерную дозу - 3 145 148 человек.

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