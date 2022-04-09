Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 975 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 975 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 552, второй - 741, третьей - 7 201, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 481 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 540 995, из них первую дозу вакцины получили 5 330 431, две дозы - 4 832 203, бустерную дозу - 3 145 148 человек.