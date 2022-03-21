Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 0, второй - 0, третьей – 5, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 2 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 368 489, из них первую дозу вакцины получили 5 319 389, две дозы - 4 814 484, бустерную дозу - 3 010 297 человек.