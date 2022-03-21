О нас
Аудио новости

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 человек.
Здоровье
21 марта 2022 г. 18:40
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 0, второй - 0, третьей – 5, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 2 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 368 489, из них первую дозу вакцины получили 5 319 389, две дозы - 4 814 484, бустерную дозу - 3 010 297 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Самое важное

Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
21 марта 2022 г. 10:00
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30
Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина
Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина
20 марта 2022 г. 13:42
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее
20 марта 2022 г. 12:59
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
20 марта 2022 г. 00:37
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе
19 марта 2022 г. 21:48
Начальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут
ФотоНачальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут
19 марта 2022 г. 18:55
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
19 марта 2022 г. 11:40
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
18 марта 2022 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi