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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 265 человек.
Здоровье
19 июня 2022 г. 16:38
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 265 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 198, второй дозой - 148 человек.

Тремя и более дозами вакцинировано 802 человека, бустерную дозу получили 117.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 753 387, из них первую дозу вакцины получили 5 352 263, две дозы - 4 852 231, бустерную дозу - 3 300 756 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 248 137 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan discloses number of people vaccinated against COVID-19
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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