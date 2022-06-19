Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 265 человек.

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 265 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 198, второй дозой - 148 человек.

Тремя и более дозами вакцинировано 802 человека, бустерную дозу получили 117.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 753 387, из них первую дозу вакцины получили 5 352 263, две дозы - 4 852 231, бустерную дозу - 3 300 756 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 248 137 человек.