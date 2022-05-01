Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 928 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 928 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 283, второй - 380, третьей - 2 962, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 303 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 653 669, из них первую дозу вакцины получили 5 340 336, две дозы - 4 840 600, бустерную дозу - 3 232 351 человека.