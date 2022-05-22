Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 483 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 483 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 221, второй - 270, третьей - 1 803, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 189.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 707 006, из них первую дозу вакцины получили 5 345 824, две дозы - 4 847 442, бустерную дозу - 3 269 214 человек.