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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 483 человека.
Здоровье
22 мая 2022 г. 16:33
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 2 483 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 221, второй - 270, третьей - 1 803, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 189.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 707 006, из них первую дозу вакцины получили 5 345 824, две дозы - 4 847 442, бустерную дозу - 3 269 214 человек.

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Версия на английском языке Over 13.7M COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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