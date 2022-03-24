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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 914 человек.
Здоровье
24 марта 2022 г. 18:35
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 914 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 347, второй - 787, третьей - 5 418, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 362 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 382 494, из них первую дозу вакцины получили 5 320 073, две дозы - 4 816 072, бустерную дозу - 3 021 324 человек.

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