Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 914 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 914 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 347, второй - 787, третьей - 5 418, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 362 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 382 494, из них первую дозу вакцины получили 5 320 073, две дозы - 4 816 072, бустерную дозу - 3 021 324 человек.