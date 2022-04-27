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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 426 человек.
Здоровье
27 апреля 2022 г. 23:03
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 4 426 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 491, второй - 318, третьей - 3 355, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 262 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 637 172, из них первую дозу вакцины получили 5 338 790, две дозы - 4 839 152, бустерную дозу - 3 220 043 человека.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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