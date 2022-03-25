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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 477 человек.
Здоровье
25 марта 2022 г. 18:32
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 6 477 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 369, второй - 691, третьей – 5 061, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 356 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 388 971, из них первую дозу вакцины получили 5 320 442, две дозы - 4 816 763, бустерную дозу - 3 026 385, бустерную дозу после положительного ответа - 225 381 человек.

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