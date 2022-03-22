Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 92 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 92 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 4, второй - 20, третьей – 67, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 1 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 368 581, из них первую дозу вакцины получили 5 319 393, две дозы - 4 814 504, бустерную и более доз - 3 010 364 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 224 320 человек.