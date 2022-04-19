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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 117 человек.
Здоровье
19 апреля 2022 г. 21:33
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 7 117 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 627, второй - 525, третьей - 5 552, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 413 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 602 359, из них первую дозу вакцины получили 5 335 121, две дозы - 4 837 020, бустерную дозу - 3 193 254 человека.

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