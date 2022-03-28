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Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 155 человек.
Здоровье
28 марта 2022 г. 20:55
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 155 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 7, второй - 9, третьей – 138, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 1 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 406 075, из них первую дозу вакцины получили 5 321 396, две дозы - 4 818 801, бустерную и более доз - 3 039 521 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 226 357 человек.

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Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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