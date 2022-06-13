В Азербайджане за сутки вакцинированы три человека

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы три человека.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За сутки не было вакцинированных первой и второй дозами, а также бустером.
Тремя и более дозами вакцинировано три человека.
Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 744 946, из них первую дозу вакцины получили 5 350 968, две дозы - 4 851 055, бустерную дозу - 3 295 428 человек.
Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 247 495 человек.