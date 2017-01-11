Обнародовано число пищевых отравлений в Азербайджане в прошлом году

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число пищевых отравлений, зарегистрированных в Азербайджане в прошлом году.

Как заявил Report завотделением Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев, в 2015 году в стране зарегистрировано 625 фактов пищевого отравления.

Он отметил, что в результате пищевого отравления пострадали 924 человека.

По словам заведующего отделением, в 2016 году на территории страны было зарегистрировано 36 случаев ботулизма: "В результате пострадали 55 человек, два человека скончались".

И.Абдуллаев подчеркнул, что в декабре в стране произошло 24 случая пищевого отравления: "В результате пищевых отравлений пострадали 37 человек. В прошлом месяце было выявлено 3 случая ботулизма, в результате которых пострадали 9 человек. Основной причиной отравлений и инфекции является употребление населением солений, в частности маринованных помидоров, изготовленных в домашних условиях".