Обнародовано число отравившихся угарным газом в праздничные дни в Азербайджане

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "В праздничные дни в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи (БГССНМП) практически ежедневно поступали обращения в связи с отравлениями угарным газом". Об этом сообщил Report главврач БГССНМП Мюрсал Гамидов.

По его словам, если в прошлом году в этот период число обращений в связи с отравлениями угарным газом составляло 35-40 человек, то в этом году этот показатель снизился: "Ежедневно в праздничные дни обращалось по 15-16 человек именно в связи с отравлением угарным газом. Видимо, соответствующие структуры активно действовали в этом направлении".