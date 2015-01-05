Обнародовано количество обращений в скорую неотложную помощь в праздничные дни

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "В праздничные дни - с 31 декабря по 5 января - в стране не было отмечено фактов массового пищевого отравления. Только в одном случае в Исмаиллинском районе, когда двое граждан были доставлены в Баку из-за отравления соленьями". Об этом сообщил Report начальник отдела питания Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

По его словам, на данный момент выясняется, действительно ли эти лица отравились соленьями: "Пока это под вопросом. Данные граждане сейчас проходят лечение в Клиническом медицинском центре. Они уверяют, что отравились заготовленными в домашних условиях соленьями. Сотрудники Центра гигиены упомянутого района отправят нам остатки солений на экспертизу. Только после этого мы сможем дать точную информацию по этому вопросу".

И.Абдуллаев отметил, что в праздничные дни не поступало обращений в связи с отравлениями в домах торжеств.

Как сообщил Report главврач Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи (БГССНМП) Мюрсал Гамидов, как правило, число обратившихся в станцию в праздничные дни увеличивается: "В течение пяти дней был отмечен рост количества обращений приблизительно на 15%. Обращения были связаны, в основном, с желудочно-кишечными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, кровяным давлением, температурой и другими заболеваниями".

Главврач также добавил, ежедневно поступают обращения в связи с отравлениями угарным газом: "Массовых травм, автотранспортных происшествий было не очень много. В целом, в праздничные дни поступило приблизительно 1950-2000 вызовов, на которые своевременно отреагировали наши бригады врачей".