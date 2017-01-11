Обнародовано число доноров Банка крови в прошлом году

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Центральный банк крови министерства здравоохранения Азербайджана кровь сдали 44 393 человек.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора банка Намира Аббасова в ходе выступления на мероприятии отчетного характера в Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова.

По ее словам, за 11 месяцев 2016 года число доноров по стране составило 76 692 человек, количество собранной крови - 36 368.9 литров: "В день Ашура кровь сдали 4 141 человек, количество собранной крови составило 1863,8 литров".

Н.Аббасова подчеркнула, что использование современных методов в сфере пропаганды донорства приводит к повышению числа доноров и объема собранной крови и его компонентов.

Замдиректора добавила, что в 2010 году в стране было зарегистрировано 46 530 доноров, в 2015 году этот показатель вырос на 61,6 % и составил 75 184 человек.