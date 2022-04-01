Обнародовано число детей с синдромом аутизма в Азербайджане

В Азербайджане обнародовано число детей с синдромом аутизма.

В Азербайджане обнародовано число детей с синдромом аутизма.

Как передает Report, руководитель Центра психического здоровья Минздрава, профессор Фуад Исмаилов сообщил, что согласно отчету за 2020 год, в стране было зарегистрировано 1383 ребенка с аутизмом и 46 с атипичной формой аутизма (разновидность расстройств аутистического спектра с нетипичными проявлениями).

По его словам, за отчетный период число детей с аутизмом в возрасте до 13 лет, обратившихся за помощью впервые, составило 367 человек. В конце 2020 года число детей с атипичным аутизмом составило 10 человек.