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Обнародовано число детей с синдромом аутизма в Азербайджане

Обнародовано число детей с синдромом аутизма в Азербайджане В Азербайджане обнародовано число детей с синдромом аутизма.
Здоровье
1 апреля 2022 г. 12:06
Обнародовано число детей с синдромом аутизма в Азербайджане

В Азербайджане обнародовано число детей с синдромом аутизма.

Как передает Report, руководитель Центра психического здоровья Минздрава, профессор Фуад Исмаилов сообщил, что согласно отчету за 2020 год, в стране было зарегистрировано 1383 ребенка с аутизмом и 46 с атипичной формой аутизма (разновидность расстройств аутистического спектра с нетипичными проявлениями).

По его словам, за отчетный период число детей с аутизмом в возрасте до 13 лет, обратившихся за помощью впервые, составило 367 человек. В конце 2020 года число детей с атипичным аутизмом составило 10 человек.

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Версия на азербайджанском языке  Azərbaycanda autizm sindromu olan uşaqların sayı açıqlanıb

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