Обнародована статистика заражений гепатитом среди детей в прошлом году

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "В прошлом году в Баку 155 человек заразились вирусом гепатита, 52 из них женщины".

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики (ГКС).

Согласно информации ГКС, среди заразившихся в прошлом году 66 человек страдают острым вирусом гепатита В, 23 из них женщины. Вирусом гепатита С заразились 44 человека, 16 из них женщины. Эти показатели приблизительно совпадают с показателями 2013 года.

Помимо этого, в Баку в 2013 году вирусный гепатит среди детей 0-4 лет был зарегистрирован только у одного ребенка.

В прошлом году вирусный гепатит выявлен также у детей старше 4 лет. Так, в 2014 году среди детей 5-13 лет зарегистрировано 9 случаев заражения гепатитом. Из них 3 случая - заражение гепатитом В, один случай - заражение острым гепатитом С.

Кроме этого, в прошлом году среди детей 14-17 лет вирусный гепатит обнаружен у 9-ти человек, в 4-х случаях обнаружен острый гепатит В. В 2013 году вирусный гепатит был выявлен у 11-ти человек, у 5-ти из них установлен гепатит В.