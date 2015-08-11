Обнародована статистика укусов животными в Азербайджане за 6 месяцев текущего года

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ За 6 месяцев текущего года в Азербайджане 8 129 человек были укушены животными. Об этом Report сообщила врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Назенин Мамедова.

По ее словам, из них 7 066 человек были укушены собаками, 666 - кошками, 253 - крысами, а 144 человек - другими видами животных: "За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 7 786 случаев укусов животными. Из них 6 780 человек покусали собаки, 504 - кошки, 248 - крысы, 154 - другие виды животных".

Согласно статистике укусов животными по городу Баку, в январе-июне в столице зарегистрировано 2 499 случаев укусов, из которых 1 927 человек были укушены собаками, 390 - кошками, 138 - крысами, 44 - другими видами животных. За аналогичный период прошлого года было отмечено 2 194 случая, из которых 1 698 человек укушены собаками, 296 - кошками, 161 - крысами, 39 - другими видами животных.

Врач-эпидемиолог также отметила, что, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, число укусов животными выросло на 5,8%: "Причиной этому является наличие большого количества собак в летний сезон".

Больше всего случаев зарегистрировано в Сабунчинском, Бинагадинском и Хазарском районах. Н.Мамедова также добавила, что за соответствующий период случаев бешенства в результате укусов и фактов смерти от бешенства не зафиксировано.