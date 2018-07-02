Обнародована статистика по количеству смертей от сахарного диабета и болезней легких в странах СНГ

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает последние места на пространстве СНГ по числу смертей от болезней органов дыхания.

Как сообщает Report, согласно данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, в Азербайджане, как и в Беларуси, от таких болезней умирают 19 человек на 100 тыс. жителей.

Больше всего от подобных болезней на пространстве СНГ умирают в Кыргызстане и Армении (в соответствии 102 и 72 человек на 100 тыс. жителей).

Армения также занимает первое место по количеству смертей от сахарного диабета. Так, на 100 тыс. жителей тут приходится 39,1 смертей. По этому показателю второе место занимает Казахстан (23,1), третье - Россия (21,5).