Обнародована статистика о коронавирусе в Азербайджане

На данный момент в Азербайджане имеется 8 332 активных больных коронавирусом.&

На данный момент в Азербайджане имеется 8 332 активных больных коронавирусом.



Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).



По информации, 348 из них находятся в реанимации, 60 – подключены к аппарату искусственного дыхания.



Отмечается, что за последние сутки в стране было проведено 6 722 тестов на коронавирус. Таким образом общее число проведенных тестов в стране достигло 516 533.



За последние сутки в Азербайджане были выявлены 523 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 451 человек излечился и был выписан домой. Скончались 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

До сих пор в стране было выявлено в общей сложности 20 324 новых факта заражения коронавирусом, 11 742 пациента излечились, 250 скончались, лечение 8 332 пациентов продолжается в больницах особого режима.