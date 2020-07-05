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Обнародована статистика о коронавирусе в Азербайджане 

Обнародована статистика о коронавирусе в Азербайджане  На данный момент в Азербайджане имеется 8 332 активных больных коронавирусом.&
Здравоохранение
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5 июля 2020 г. 22:41
Обнародована статистика о коронавирусе в Азербайджане 

На данный момент в Азербайджане имеется 8 332 активных больных коронавирусом. 


Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).


По информации, 348 из них находятся в реанимации, 60 – подключены к аппарату искусственного дыхания.


Отмечается, что за последние сутки в стране было проведено 6 722 тестов на коронавирус. Таким образом общее число проведенных тестов в стране достигло 516 533.


За последние сутки в Азербайджане были выявлены 523 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 451 человек излечился и был выписан домой. Скончались 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

До сих пор в стране было выявлено в общей сложности 20 324 новых факта заражения коронавирусом, 11 742 пациента излечились, 250 скончались, лечение 8 332 пациентов продолжается в больницах особого режима. 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusla bağlı son vəziyyət açıqlandı

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