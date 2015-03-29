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    ​Обнародовано количество обращений граждан в связи с отравлением угарным газом в Клинический медицинский центр в нерабочие дни

    В отделение токсикологии КМЦ поступило 36 обращений

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "В нерабочие дни (в течение 9 дней) в отделение токсикологии Клинического медицинский центра (КМЦ) поступило 36 обращений". Об этом заявил Report заведующий отделением токсикологии КМЦ Азер Магсудов.

    Он отметил, что 21 из обратившихся приняты в больницу: "Среди обратившихся 14 женщин, 7 мужчин и двое детей. Кроме того, в праздничные дни обратилось 4 человека в связи с отравлением угарным газом".

    Завотделением также отметил, что в праздничные дни поступило 5 обращений с симптомами аллергии. 

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