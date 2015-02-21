Обнародована статистика больных гемофилией в Азербайджане

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день динамика роста гемофилии высокая". Об этом сообщила Report председатель Республиканской Ассоциации больных гемофилией Гюльнара Гусейнова.

По ее словам, гемофилия является наследственным заболеванием: "Хочу отметить, что за последние 5 лет снизилась динамика инвалидности среди детей вследствие гемофилии. Потому что государство закупает очень дорогие лекарственные препараты за рубежом, которые, в первую очередь, выдаются детям".

Г.Гусейнова отметила, что женщины являются, в основном, носителями этого наследственного заболевания: "Больше всего подвержен заболеванию мужской пол. В редких случаях гемофилия встречается у 1-2 девочек. На сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано 1452 больных гемофилией, из них более 700 человек в возрасте до 30 лет, остальные - пожилого возраста".