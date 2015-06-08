Минздрав Азербайджана обнародовал шаги по реализации обязательного медобследования новобрачных

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения обнародовало ситуацию, связанную c обязательным медобследованием новобрачных. Как сообщили Report в министерстве, в регионах идет сбор образцов крови.

К процессу медобследования новобрачных и выполнения всех требований приступили с 1 июня 2015 года.

В Баку и регионах для журналистов организованы встречи в целях информирования общественности по поводу исполнения соответствующего закона, просвещения населения и организации процесса.

В ходе встреч, организованных в Баку, и поездок в Гусары, Мингячевир и Джалилабад у лиц, желающих вступить в брак, были взяты образцы крови, проведены беседы о создании здоровой семьи. В то же время журналисты ознакомились с условиями, созданными в медицинских учреждениях столицы и регионов, для проведения обследования медперсоналом.