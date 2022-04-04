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Обнародована информация о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Обнародована информация о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку Обнародована информация о текущем состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку.
Здоровье
4 апреля 2022 г. 14:45
Обнародована информация о состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Обнародована информация о текущем состоянии пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку.

Как сообщает Report, в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями говорится, что в настоящее время в больницах находятся 16 человек, пострадавших в результате инцидента.

13 из них продолжают лечение в государственных медицинских учреждениях: "Из 7 человек, находящихся на лечении в отделении реанимации, 3 находятся в критическом состоянии. Состояние остальных 5 человек, находящихся на стационарном лечении, оценивается как стабильно тяжелое, состояние 4 - как средней тяжести. Медицинские работники регулярно связываются с семьями пострадавших и информируют о состоянии здоровья их близких", - отмечается в заявлении.

Напомним, что 3 апреля в результате взрыва на объекте, расположенном на территории Сабаильского района Баку, 37 человек получили ранения различной степени тяжести, 1 человек погиб.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gecə klubundakı partlayışda yaralananların son durumu açıqlanıb

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