Обнародована эпидемиологическая ситуация в Азербайджане

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день в Азербайджане нет случаев инфицирования гриппом и неблагополучной эпидемиологической ситуации. Есть случаи инфицирования среди определенной группы населения, что является естественным. От этого не застрахована ни одна страна мира. У нас нет опасных заболеваний, и в ближайшее время не ожидается. Естественно, холодная погода снижает сопротивление организма. Поэтому каждый человек должен максимально беречь себя от холода". Об этом заявил Report главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев.

И.Агаев отметил, что вирусы гриппа изменчивы: "Никто не может гарантировать, что сегодня или завтра население не столкнется с каким-либо вирусом гриппа. Хотя в поликлиниках берутся на учет больные, обратившиеся по поводу различных заболеваний, 90% населения не обращаются к врачам. Эту болезнь не воспринимают всерьез и занимаются самолечением. Однако не стоит забывать, что несвоевременное лечение может привести к воспалению легких. Поэтому при первых признаках заболевания необходимо обратиться к врачу. Хочется также отметить, что на вирусный грипп оказывает воздействие ограниченное количество препаратов, поэтому здесь необходима консультация специалиста".

Главный эпидемиолог также дал советы заболевшим гриппом: "В домашних условиях самым хорошим лекарством является чай с кизиловым вареньем. Кроме того, в чай нужно добавлять лимон, богатый витамином С. Также целесообразно пить молоко с медом и есть цитрусовые. Заболевшие гриппом обязательно должны носить маски".

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила предупреждение о высоком уровне активности гриппа в Европе. Основной подтип вируса гриппа особо опасен для пожилых людей. В группу риска также входят страдающие хроническими заболеваниями и дети от 6 месяцев до 5 лет. Эксперты сообщают, что хотя вакцина не обеспечивает идеальную защиту, однако является самым хорошим способом защиты от инфекций. ВОЗ рекомендует назначать больным с признаками гриппа антивирусные препараты.