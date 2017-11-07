Обнародована дата начала трансплантации больным роговицы глаза

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "В течение ближайших нескольких недель в Азербайджане начнется трансплантация больным роговицы глаза".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила ведущий научный работник Национального офтальмологического центра им. академика Зарифы Алиевой Фарах Абдулалиева.

По ее словам, в настоящее время более 3000 больным, которые находятся на учете в центре, требуется пересадка роговицы глаза: "До 20% больных - дети, остальную часть составляют взрослые. На первом этапе роговица будет пересажена тем, кто нуждается в срочной операции".

Ф. Абдулалиева подчеркнула, что биологический материал в Азербайджан планируется привозить из Ирана, США и России: "С банками доноров этих стран проведены переговоры и получено согласие".

Она отметила, что в настоящее время идет работа с документацией и в течение ближайшей недели осуществится привоз в Азербайджан роговицы: "Операции наряду с центром будут проводится в Республиканском лечебно-диагностическом центре".

Отметим, что 3 ноября президент Ильхам Алиев подписал указ "О дополнительных мерах в сфере регулирования оборота предметов, гражданский оборот которых ограничен". Согласно указу, разрешен ввоз в страну роговицы глаза.