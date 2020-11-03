Обнародовано число коронавирусных больных, обеспеченных витаминными комплексами

Vitamin kompleksilə təmin olunan COVID-19 xəstələrinin sayı açıqlanıb

“При первых симптомах коронавируса необходимо немедленно обратиться на номер 814 или к участковому врачу".

Как сообщает Report, об этом сообщила член рабочей группы при Министерстве здравоохранения Севда Мамедова.

Она отметила, что в случае подтверждения коронавируса крайне важно изолировать больного, а членам его семьи - придерживаться определенного режима:

"Граждане, у которых наблюдается легкое либо вовсе бессимптомное течение болезни, получают лечение в домашних условиях и обеспечиваются специальным витаминным комплексом. Участковые врачи общаются с пациентами дважды в день, наблюдая за их состоянием. Витаминными комплексами обеспечены свыше 8 000 коронавирусных больных, получающих лечение в домашних условиях. В указанный витаминный комплекс входят витамины С и D, цинк, селен, магний и парацетамол. Эти препараты доставляются непосредственно в дома пациентов и принимаются пациентами в течение 15-20 дней".