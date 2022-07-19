Обнародован порядок оказания медуслуг жителям Шуши

"Нет никаких проблем с предоставлением медицинских услуг для тех, кто проживает в Шуше".

"Нет никаких проблем с предоставлением медицинских услуг для тех, кто проживает в Шуше".

Как передает Report, об этом сказал директор Наримановского медицинского центра Фазиль Алмамедов.

По его словам, в больнице модульного типа для жителей Шуши оказываются все необходимые медицинские услуги: "Когда гражданам требуется специализированное обследование, выдается направление в Центральную больницу Физулинского района. В случае необходимости, медицинское направление может быть выписано и в больницы Баку".