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Обнародован порядок оказания медуслуг жителям Шуши

Обнародован порядок оказания медуслуг жителям Шуши "Нет никаких проблем с предоставлением медицинских услуг для тех, кто проживает в Шуше".
Здоровье
19 июля 2022 г. 12:12
Обнародован порядок оказания медуслуг жителям Шуши

"Нет никаких проблем с предоставлением медицинских услуг для тех, кто проживает в Шуше".

Как передает Report, об этом сказал директор Наримановского медицинского центра Фазиль Алмамедов.

По его словам, в больнице модульного типа для жителей Шуши оказываются все необходимые медицинские услуги: "Когда гражданам требуется специализированное обследование, выдается направление в Центральную больницу Физулинского района. В случае необходимости, медицинское направление может быть выписано и в больницы Баку".

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Версия на азербайджанском языке Şuşada yaşayanlara tibb xidmətlərin göstərilməsi qaydası açıqlanıb

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