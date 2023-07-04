Обнародован перечень услуг, включенных в новый пакет ОМС

"Новый пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию уже представлен Кабинету министров. Мы ждем подтверждения в ближайшее время”.

"Новый пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию уже представлен Кабинету министров. Мы ждем подтверждения в ближайшее время”.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Он сказал, что в новом пакете расширен список сердечно-сосудистых заболеваний: “Полностью охвачены все болезни сердечно-сосудистой системы. Граждане смогут в полной мере воспользоваться этим.

Офтальмологические услуги также включены в новый пакет ОМС.

Одно из самых больших нововведений связано с трансплантацией органов. В новом пакете есть также услуги по пересадки почек и печени. Мы планируем внедрить это в течение года”.

З.Алиев сказал, что еще одна услуга по трансплантации, которая вошла в пакет ОМС - это пересадка костного мозга: “После утверждения нового пакета мы уже сможем оказывать нашим гражданам и эту услугу”.

Он отметил, что Госагентство постоянно проводит работу по совершенствованию, увеличению объема услуг, предоставлению большего количества услуг населению.