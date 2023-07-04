О нас

Обнародован перечень услуг, включенных в новый пакет ОМС

Обнародован перечень услуг, включенных в новый пакет ОМС "Новый пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию уже представлен Кабинету министров. Мы ждем подтверждения в ближайшее время”.
Здоровье
4 июля 2023 г. 13:24
Обнародован перечень услуг, включенных в новый пакет ОМС

"Новый пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию уже представлен Кабинету министров. Мы ждем подтверждения в ближайшее время”.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Он сказал, что в новом пакете расширен список сердечно-сосудистых заболеваний: “Полностью охвачены все болезни сердечно-сосудистой системы. Граждане смогут в полной мере воспользоваться этим.

Офтальмологические услуги также включены в новый пакет ОМС.

Одно из самых больших нововведений связано с трансплантацией органов. В новом пакете есть также услуги по пересадки почек и печени. Мы планируем внедрить это в течение года”.

З.Алиев сказал, что еще одна услуга по трансплантации, которая вошла в пакет ОМС - это пересадка костного мозга: “После утверждения нового пакета мы уже сможем оказывать нашим гражданам и эту услугу”.

Он отметил, что Госагентство постоянно проводит работу по совершенствованию, увеличению объема услуг, предоставлению большего количества услуг населению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığorta üzrə yeni zərfə daxil edilən xidmətlər açıqlanıb

Другие новости из категории

Депутат: С внедрением обязательного медстрахования отпала необходимость в рецепте
Депутат: С внедрением обязательного медстрахования отпала необходимость в рецепте
4 июля 2023 г. 13:12
Корея подарила Азербайджану медицинское оборудование на 300 тысяч долларов
ФотоКорея подарила Азербайджану медицинское оборудование на 300 тысяч долларов
4 июля 2023 г. 12:18
34 человека обратились за неотложной помощью в связи с землетрясением
34 человека обратились за неотложной помощью в связи с землетрясением
4 июля 2023 г. 10:48
Отделения скорой помощи TƏBİB перешли на усиленный режим работы
Отделения скорой помощи TƏBİB перешли на усиленный режим работы
4 июля 2023 г. 01:39
В Баку в три медицинских центра назначены новые директора 
В Баку в три медицинских центра назначены новые директора 
3 июля 2023 г. 19:12
Врач-терапевт о симптомах расстройства пищеварения
Врач-терапевт о симптомах расстройства пищеварения
3 июля 2023 г. 11:43
Австралия первой в мире разрешила лечить депрессию психоделиками
Австралия первой в мире разрешила лечить депрессию психоделиками
2 июля 2023 г. 15:55
В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом 
В Азербайджане за минувшие сутки выявлены два случая заражения коронавирусом 
1 июля 2023 г. 17:25
В Азербайджане за минувшие сутки выявлен один случай заражения коронавирусом 
В Азербайджане за минувшие сутки выявлен один случай заражения коронавирусом 
30 июня 2023 г. 16:47
ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 61%
ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 61%
30 июня 2023 г. 06:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi