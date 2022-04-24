Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 869 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 869 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 419, второй – 227, третьей – 2 954, количество привитых ревакцинацией после положительного результата - 269 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 627 588, из них первую дозу вакцины получили 5 337 603, две дозы - 4 838 456, бустерную и более доз - 3 212 860 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 238 569 человек.