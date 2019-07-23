Объявился отец малолетних детей, брошенных в одной из больниц в Барде

Объявился отец малолетних детей, брошенных в больницу в Бардинском районе.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

По его словам, 22 июля вечером пожилые мужчина и женщина доставили в Бардинскую центральную районную больницу двух малолетних детей: "Дежурному врачу они сказали, что нашли детей и доставили их в больницу, на что врач ответил, что должен сообщить об этом руководству. Вернувшись от главврача, дежурный врач увидел, что пожилая пара бросила детей в больнице и скрылась".

По словам П.Абубекирова, было установлено, что пожилые люди, доставившие детей в больницу, приходились им бабушкой и дедушкой по материнской линии: "В семье произошел конфликт. Они доставили внуков в больницу, заявив дежурному врачу, что нашли этих детей".

В ходе разбирательства объявился отец детей: "Он заявил, что является отцом этих детей. В настоящее время составляются документы, по всей вероятности, дети будут переданы отцу".

Инцидент произошел вчера примерно в 21:00. Одному ребенку 9 лет, а другому – шесть месяцев.