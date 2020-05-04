​Объяснена причина слабого иммунитета у современных людей

Ослабление иммунитета у современных людей может быть обусловлено бесконтрольным приемом антибиотиков.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом рассказала российский врач аллерголог–иммунолог Марина Аплетаева,

По ее словам, иммунитет человеческой популяции в последнее время очень сильно ухудшился. Так, взрослые и дети стали чаще болеть, инфекции у них протекают тяжелее, вызывая все больше осложнений. При этом, в случае появления новых вирусов, организм может не справиться с ними.

Специалистка убеждена, что одним из факторов ослабления иммунитета может быть влияние антибиотиков, из-за чего иммунная система становится менее чувствительной. Аплетаева напомнила, что антибиотики не уничтожают вирусы: ими лечат бактериальные инфекции, проявившиеся при осложнениях от вирусных заболеваний.

Эту же точку зрения поддержала доцент кафедры иммунологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко. Она отметила, что неосознанное употребление антибиотиков приводит к гибели нормальной микрофлоры организма, которая считается неотъемлемой частью иммунной системы. В то же время усиливается резистентность патогенов к антибиотикам за счет множественных мутаций генома вирусов и бактерий.