Нужно ли отменять прием гормонов во время болезни?

Гормоны - химические посредники, которые регулируют работу всего организма. Можно ли применять гормональные препараты на фоне болезни?

Гормоны - химические посредники, которые регулируют работу всего организма. Можно ли применять гормональные препараты на фоне болезни?

Как передает Report, об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Светлана Боташева.

Гормоны влияют на красоту и здоровье кожи, волос и ногтей, процессы регенерации кожи. Нехватка или переизбыток эстрогена, кортизола, витамина D, тестостерона, прогестерона, мелатонина и других гормонов отражается и на внешнем виде, и на самочувствии, пояснила врач-эндокринолог.

"Например, важный гормон - кортизол, гормон стресса. При его повышении ухудшается кровоснабжение в организме, начинают выпадать волосы, мы видим гиперпигментацию на коже лица, на теле. Выраженно снижается иммунитет", - заявила С.Боташева.

Чтобы понять, в каком состоянии организм, каких гормонов не хватает, а какие, наоборот, в избытке, нужно сдать анализы крови и обязательно проконсультироваться с врачом.

"Ни в коем случае нельзя применять гормоны самим. Это активные вещества, которые управляют буквально всеми функциями человеческого организма. При недостаточности или избытке может быть сильный сбой в той или иной системе. Кроме того, не всем можно назначать гормональные препараты, могут быть противопоказания. Бывают процессы, когда кровь сгущается, а за счет дополнительных гормонов мы еще больше усугубляем ситуацию, нарушение микрокровотока обеспечено", - отметила собеседница радио.

Врач-эндокринолог объяснила, нужно ли отменять прием гормональных препаратов на фоне простудных или вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, одним из симптомов которого может являться нарушение свертываемости крови.

"Есть определенные схемы приема гормонов, нельзя просто пить и резко бросить их на следующий день. В том числе на фоне ковида. Нужно правильно уходить с дозы, если необходимо. Вообще нужна консультация эндокринолога. В основном продолжают параллельно принимать гормоны и препараты, разжижающие кровь, опять же после сдачи анализов", - заключила медик.