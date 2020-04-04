Нуран Абдуллаев: Отмечены тяжелые последствия коронавируса и на мозг

Председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук клиники Кельнского университета Нуран Абдуллаев выступил в прессе, заявив что коронавирус поражает не только легкие, но и мозг.

Report обратился к Н.Абдуллаеву, получил комментарий в связи с научным объяснением данного вопроса.

Н.Абдуллаев сказал, что исследования последних дней в Китае показали, что у многих зараженных вирусом COVID-19 наблюдаются неврологические симптомы:

"В одном исследовании отмечается, что у каждого одного из 3 больных наблюдаются неврологические симптомы, и у них болезнь протекает тяжелее, а процент смертности выше. Кроме того, в другом исследовании говорится, что у каждого 1 из пяти умерших встречается травма от гипоксии мозга (недостаток кислорода). Эта позволяет судить, что вирус влияет на мозг, однако ученые-противники этой идеи утверждают, что у 30% больных с почечной недостаточностью встречаются подобные поражения мозга.

В противовес этому утверждается, что предыдущие вирусы (SARS və MERS) через обоняние влияли на мозг, и вирус COVID-19 таким же путем может воздействовать на мозг.

По словам Н.Абдуллаева, после в Америке произошло событие, которое положило конец обсуждениям:

"У больного, поступившего с температурой, кашлем и неврологическими симптомами был подтвержден COVID-19, на МРТ мозга были обнаружены его обширные поражения. Это позволяет говорить, что данный вирус может повлечь за собой тяжелые последствия на мозг, есть необходимость в новых научных исследованиях на большом количестве больных".