Нуран Абдуллаев назначен директором клиники в Германии

Руководитель Альянса азербайджанцев Германии, председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, доцент Нуран Абдуллаев получил новое назначение.

Руководитель Альянса азербайджанцев Германии, председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, доцент Нуран Абдуллаев получил новое назначение.

Об этом Report сообщил сам Н.Абдуллаев.

С 1 января 2023 года он продолжит свою деятельность в качестве директора клиники в районе Рейн-Зиг в Германии.

"Я стал самым молодым руководителем клиники в Германии, назначенным на эту должность в возрасте 33 лет. Это история. Будучи главой клиники, отвечающей за третий по величине регион Германии с населением 600 тыс. человек, мне поручена очень важная миссия по разработке новейших методов радиологической и нейрорадиологической диагностики", - добавил Нуран Абдуллаев.

Отметим, что ранее Абдуллаев являлся заведующим отделением в клинике Кельнского университета.