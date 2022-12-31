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Нуран Абдуллаев назначен директором клиники в Германии

Нуран Абдуллаев назначен директором клиники в Германии Руководитель Альянса азербайджанцев Германии, председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, доцент Нуран Абдуллаев получил новое назначение.
Здоровье
31 декабря 2022 г. 10:47
Нуран Абдуллаев назначен директором клиники в Германии

Руководитель Альянса азербайджанцев Германии, председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, доцент Нуран Абдуллаев получил новое назначение.

Об этом Report сообщил сам Н.Абдуллаев.

С 1 января 2023 года он продолжит свою деятельность в качестве директора клиники в районе Рейн-Зиг в Германии.

"Я стал самым молодым руководителем клиники в Германии, назначенным на эту должность в возрасте 33 лет. Это история. Будучи главой клиники, отвечающей за третий по величине регион Германии с населением 600 тыс. человек, мне поручена очень важная миссия по разработке новейших методов радиологической и нейрорадиологической диагностики", - добавил Нуран Абдуллаев.

Отметим, что ранее Абдуллаев являлся заведующим отделением в клинике Кельнского университета.

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Версия на английском языке Head of Alliance of German Azerbaijanis appointed director of clinic in Germany
Версия на азербайджанском языке Nuran Abdullayev Almaniyada klinika direktoru vəzifəsinə təyin olunub

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