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Нуран Абдуллаев: Есть необходимость в модифицированных вакцинах

Нуран Абдуллаев: Есть необходимость в модифицированных вакцинах "Основываясь на научных исследованиях, можно утверждать, что скорость распространения штамма "омикрон" выше, чем у других мутаций COVID-19".
Здоровье
26 января 2022 г. 17:20
Нуран Абдуллаев: Есть необходимость в модифицированных вакцинах

"Основываясь на научных исследованиях, можно утверждать, что скорость распространения штамма "омикрон" выше, чем у других мутаций COVID-19".

Об этом Report сообщил председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук Нуран Абдуллаев.

По его словам, рост числа заражений в Азербайджане неизбежен: "Необходимо лишь выбрать правильную стратегию, основанную на научных исследованиях. Наиболее важным моментом является использование эффективных вакцин. Результаты научных исследований дают основание говорить о низком проценте госпитализации среди привитых граждан, которые заразились новыми штаммами. Риск госпитализации вакцинированного двумя дозами прививки от коронавируса снижается на 34%, а привитого бустерной дозой - на 64%. Применение бустерной дозы может задержать волну распространения "омикрона". До внедрения модифицированных вакцин против новых штаммов коронавируса наиболее эффективным методом борьбы является бустерная доза".

Специалист отметил, что есть необходимость в модифицированных вакцинах против COVID-19 на основе мРНК: "Вакцинация населения вакциной такого типа с марта могла бы способствовать созданию сильного иммунитета против коронавируса. Как ожидается, после внедрения модифицированных вакцин вирус перестанет быть опасным и не будет вызывать серьезных осложнений".

Абдуллаев призвал граждан следовать рекомендациям, чтобы защитить себя от нового штамма коронавируса.

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Версия на английском языке Nuran Abdullayev: There's need for modified vaccines
Версия на азербайджанском языке Nuran Abdullayev: "İnsanların modifikasiya olunmuş peyvəndlərə ehtiyacı var"

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