Нуран Абдуллаев: Если не будут следовать правилам, карантин могут ужесточить

Вирус продолжает распространяться

Азербайджанское государство осуществило последовательные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране и охране здоровья населения. Однако вирус продолжает распространяться. Поэтому, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории страны, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о применении новых правил особого карантинного режима на территории различных городов и районов Азербайджана.

Комментируя Report новые правила Оперативного штаба, председатель Германо-Азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, врач клиники Кёльнского университета Нуран Абдуллаев отметил, что скорость, с которой распространяется инфекция, приводит к необходимости внедрения новых правил.

"Сейчас в мире наблюдается широкое распространение инфекции и резкий рост заражения и смертности от коронавирусной инфекции. Сейчас в Азербайджане, как и во всем мире, неустанно растет число зараженных вирусом, санитарно-эпидемиологическая ситуация ухудшается. Стремительное распространение инфекции привело к появлению новых правил. Полагаю, что решение Оперативного штаба при Кабмине от 6 ноября 2020 года целесообразно. Я считаю, что в стране необходимо ввести 2-3-недельный жесткий карантинный режим, ограничить поездки между городами и районами, приостановить движение общественного транспорта, закрыть кафе и рестораны и другие объекты общепита. Кроме того, перейти на дистанционное обучение по стране и пр.", - отметил Н.Абдуллаев.

По словам доктора медицинских наук, уже после внедрения правил карантина с начала распространения вируса, стали поняты более эффективные методы борьбы с вирусом.

"Если в Азербайджане не будут следовать правилам в рамках режима, наряду с числом зараженных, резко возрастет число умерших. Поэтому нужно следовать правилам защиты от вируса, не выходить из дома без необходимости, снизить до минимума число ежедневных контактов с людьми и встреч в закрытых условиях. В закрытом помещении и на открытом воздухе обязательны ношение макси, соблюдение дистанции. Наши граждане должны учитывать и идущие на фронте бои. Защищая себя и свои семьи, мы также защищаем от вируса наших солдат и офицеров".