Новый возбудитель малярии из Азии может проникнуть в Африку

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Американские ученые бьют тревогу в связи с возможным проникновением в Африку нового вида возбудителя малярии, который распространяется в странах юго-восточной Азии, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Лабораторные эксперименты показали, что этот паразит, который устойчив к воздействию наиболее эффективного антималярийного препарата артемизина (артемизенина), может заражать различные виды комаров, в том числе и наиболее распространенный вид малярийного комара в Африке.

Национальный институт здоровья в США, в котором проводились эти исследования, предупреждает, что появление этого возбудителя малярии в Африке может привести к катастрофическим последствиям.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, число смертей от малярии снизилось на 60% за последние 15 лет, однако ВОЗ отмечает, что утрата артемизина как антималярийного средства может поставить под угрозу миллионы жизней.