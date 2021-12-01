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Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в 23 странах

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в 23 странах Новый штамм COVID-19 "омикрон" выявлен в 23 странах, их количество будет расти.
Здоровье
1 декабря 2021 г. 19:50
Новый штамм коронавируса омикрон выявили в 23 странах

Новый штамм COVID-19 "омикрон" выявлен в 23 странах, их количество будет расти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти", - сказал глава организации на брифинге.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın 23 ölkəsində yeni "omikron" ştamı aşkarlanıb

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