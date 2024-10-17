Новый препарат защитит больных Альцгеймером от потери памяти

Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого провели доклинический этап создания нового препарата от болезни Альцгеймера.

Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого провели доклинический этап создания нового препарата от болезни Альцгеймера.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", его основным действующим веществом будет соединение на основе пиперазина, которое усиливает связи между нервными клетками. Их разрушение вызывает потерю памяти при нейродегенеративных нарушениях. Лекарство будет замедлять этот процесс.

Сначала выбранная специалистами молекула была не способна преодолеть так называемый гематоэнцефалический барьер, который не дает веществам попадать из крови в мозг. Но ученые решили эту проблему, найдя соединение с улучшенными физико-химическими свойствами.

"Наша первая статья, которая была посвящена пиперазину, вышла в 2019 году. И получилось так, что наше вещество — первый кандидат не проходил через гематоэнцефалический барьер, то есть не попадал в мозг. Но дальше мы продолжали исследование и нашли соединение, которое способно проникать в мозг и делать там свою работу. Согласно полученным данным, вещество может влиять на так называемую синаптическую пластичность мозга, то есть улучшать контакты между нейронами", — сказала старший научный сотрудник Лаборатории молекулярной нейродегенерации СПбПУ доктор биологических наук Елена Попугаева.

Как пояснила разработчик, во время обучения человека в мозге возникают новые связи между нейронами. Когда информация повторяется, связи становятся сильнее. А во время нейродегенерации происходит обратное — они разрушаются. Когда пиперазин попадает через кровь в мозг, он влияет на все его клетки, но особенно на нейроны гиппокампа. Эта часть мозга активно участвует в образовании памяти.